2019/05/26 | 19:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kwcxxsNPxIY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حسين عرب للعهد: نستبعد وجود حرب ضد ايران كونها بلد قوي ولها علاقات مع جميع الدول الإقليمية) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حسين عرب للعهد: نستبعد وجود حرب ضد ايران كونها بلد قوي ولها علاقات مع جميع الدول الإقليمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).