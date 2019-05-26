الإعدام لثلاثة “دواعش” فرنسيين في العراق

2019/05/26 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/

وكالات

أصدرت محكمة

عراقية حكما بالإعدام على ثلاثة فرنسيين بعد إدانتهم بالانضمام لتنظيم داعش

الإرهابي، وفقما أعلن مسؤولان قضائيان الاحد، لرويترز.

وقال مسؤول

قضائي طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول الحديث إلى وسائل الإعلام إن حكم الإعدام

صدر بعدما ثبت أن المتهمين كانوا أعضاء في تنظيم داعش الإرهابي.

و أضاف أنه من

الممكن الطعن على الحكم.

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