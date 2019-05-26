2019/05/26 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/

بغداد

نفت وزارة

التربية، الاحد، اصدار توجيهات الى كافة مديريات الوزارة بخصوص التعيينات.

وقالت الوزارة

في بيان تلقى ” النور نيوز” نسخة منه، إن “الكتاب الذي نشرته احدى

وسائل الاعلام حول توجيه الوزارة باعلان نتائج المتقدمين لتعيينات التربية في مدة

لا تتجاوز الاسبوعين وحسب توجيهات وتعليمات الامانة العامة لمجلس الوزراء لا صحة

له ومزور” .

واضافت انه

“على وسائل الاعلام اخذ اليقضة والحذر من الصفحات الوهمية وان تنتقي اخبارها

من الصفحات الرسمية والموثقة والجهات الرسمية والتثبت قبل الترويج لاي خبر”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

24

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تنفي اصدار توجيهات لمديرياتها بشأن التعيينات) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تنفي اصدار توجيهات لمديرياتها بشأن التعيينات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).