هدم محافظة اربيل ومديرية تربيتها لتحويلهما لحديقة مفتوحة

2019/05/26 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن نائب محافظ اربيل عاصمة اقليم كوردستان طاهر عبدالله، اليوم الاحد، انه وفقا للمخطط الرئيسي (الماستر بلان) لبناء المدينة، فان مبنى المحافظة ومبنى مديرية التربية وسط العاصمة ستهدم لتتحول الى حديقة عامة مفتوحة.وقال عبدالله انهم بانتظار تخصيص الاموال الكافية لبناء المبنى الجديد لمحافظة اربيل من اجل نقل المحافظة اليه، لافتا الى ان المشروع متوقف بسبب عدم وجود الاموال الكافية في الوقت الحاضر ومتمنيا تخصيص الميزانية للعام الحالي كون تنفيذ المشروع يحتاج الى ستة اشهر لاكتماله وبانتظار قرار مهم بهذا الصدد.واضاف عبدالله انه بعد الانتهاء من ترك مبنى المحافظة سيتم هدم كل من مباني وزارة الصحة والمديرية العامة للتربية وطولها كيلومتر واحد وسيتحول المكان الى بارك حديقة عامة مفتوحة وامتدادا لبارك المدينة، موضحا ان المشروع سيضفي جمالية لمدينة اربيل العاصمة

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