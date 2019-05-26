2019/05/26 | 19:12

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بالوثيقة ..



سحب يد مدير عام تربية الديوانية وتكليف المعاون مؤقتا

الاحد

26

ايار

2019 :

06:57 pm

28

قرر محافظ الديوانية الدكتور سامي جبار الحسناوي سحب يد مدير تربية

الديوانية وكالة علاء مطلوب كوشان وتشكيل لجنة تحقيقة بالمخالفات ضده

وتكليف المعاون الإداري علي هويدي مطر بإدارة المديرية أعلاه إلى حين

إكمال اللجنة التحقيقية أعمالها ..

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