2019/05/26 | 19:12

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مدير الدفاع المدني يعلن استنفار الجهود لتدارك حوادث الحرائق

الاحد

26

ايار

2019 :

06:44 pm

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أعلن مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان من محافظة كركوك

استنفار جهد الدفاع المدني لتدارك حوادث الحرائق. مديرية الدفاع المدني أوضحت في بيان ان وصول مدير عام الدفاع المدني

الى المحافظة جاء بهدف تأمين موسم الحصاد لمحصول الحنطة من خلال

استنفار جهد الدفاع المدني ونشر فرق الاطفاء بالقرب من حقول الحنطة,

ونقلت المديرية عن بوهان قوله أن نشر الفرق جاء لتدارك حوادث الحريق

ان نشبت بعد موجة الحرائق الكبيرة التي ضربت عدداً من المحافظات

الشمالية وكذلك للوقوف على اسباب تكرار تلك الحوادث.

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