تمت السيطرة عليها ، حرائق تلتهم الأراضي الزراعية في شنگال

2019/05/26 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ شنگال شهدت مزارع الحنطة والشعير في مدينة شنگال غرب محافظة نينوى شمال العراق ، حرائق غامضة التهمت مئات الأرض الزراعية.حيث افاد شهود عيان ل”ايزيدي 24 ” اليوم الأحد باندلاع حريق في اراضٍ زراعية في اطراف قضاء شنگال و اشاروا الى ان موقع الحريق بین مجمع صولاغ و وتل قصب ضمن […]

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