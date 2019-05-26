التعادل يحسم مواجهة الكهرباء والميناء

2019/05/26 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} حسم التعادل الإيجابي مباراة الكهرباء والميناء {1-1}، مساء اليوم الأحد، على ملعب التاجي، ضمن افتتاح الجولة الـ29 من الدوري الممتاز.

سجل هدف الكهرباء لاعبه حسن عاشور، ليرد الميناء بهدف التعادل عن طريقه لاعبه محمد شوكان.



وتقاسم الفريقان المباراة بكل شيء حيث فرض الكهرباء سيطرته على الشوط الأول وأحرز هدف التقدم في الدقيقة 12 عبر المدافع حسن عاشور بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.وحاول لاعب الميناء محمد شوكان لكن كرته مرت بجوار القائم، فيما أضاع لاعب الكهرباء المحترف الكاميروني مونجي كرة رأسية.ولم يكتب لرأسية مراد محمد النجاح، فأنهى الكهرباء الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد.



في الشوط الثاني، دخل الميناء بأفضلية واضحة ترجمها بهدف سريع عبر المهاجم محمد شوكان بتسدية استقرت في شباك الكهرباء عند الدقيقة 52 من المباراة.وحاول مدرب الكهرباء استعادة زمام المبادرة من خلال التغييرات التي منحت الفريق أفضلية لكن دون أهداف لتنتهي المباراة بالتعادل بنتيجة {1-1}.وبذلك التعادل رفع الكهرباء رصيده إلى النقطة 31 في المركز الـ14 فيما رفع الميناء رصيده إلى النقطة 30 في المركز الـ16.انتهى

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