تشكيل خلية ازمة لمعالجة تردي الكهرباء في الانبار

2019/05/26 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلن رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية النائب هيبت الحلبوسي، اليوم الاحد، عن تشكيل خلية ازمة لمعالجة تردي واقع الكهرباء في محافظة الانبار.

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