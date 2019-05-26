الرئيس الفنزويلي يرسل وفدًا للتفاوض مع المعارضة إلى أوسلو

2019/05/26 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم الأحد, إرسال وفد حكومي إلى أوسلو لعقد مفاوضات مع ممثلي المعارضة الفنزويلية من أجل السلام في بلاده.

وأوضح مادورو في

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