الجبهة التركمانية تطالب بعدم جعل المناطق المتنازع عليها “صفقة“ بين بغداد واربيل

2019/05/26 | 19:17

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بغداد اليوم- بغداد

طالبت الجبهة التركمانية العراقية، الاحد (26 أيار 2019)، بعدم جعل المناطق المتنازع عليها "صفقة" بين بغداد وحكومة إقليم كردستان.

وقالت الجبهة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "مواد الدستور التي كتب في غفلة من الزمن لم ولن تتمكن من ايجاد الحلول حول ما يسمى مشاكل المناطق المتنازع عليها".

واضافت ان "تقرير الامم المتحدة حول التسوية الدستورية فيها اشارة خطيرة الى محافظات الموصل وكركوك وصلاح الدين وديالى وذلك لما فيها من مشاكل امنية بين الاقليم وبغداد الامر التي قد تكون الوسيلة الامنية ذريعة لاعادة انتشار قوات خارج السلطة الاتحادية في هذه المناطق".

ومضت بالقول "لذا نوجه نواب هذه المحافظات ونؤكد بان المادة ١٤٠ المنتهية توقيتها الدستوري لم ولن تتمكن من ايجاد الحلول وان الدستور حدد محافظات الاقليم وجغرافيته بوضوح".

وتابعت "ان ووجود فراغ امني في هذه المناطق يجعلنا نحمل وزارة الدفاع والداخلية العراقية مسؤولية الدفاع عن امن العراقيين جميعا وعدم جعل الاراضي المتنازع عليها صفقة بين الاقليم وبغداد".

ودعت الجبهة التركمانية الاقليم الى "توخي الحكمة في قراراته الارتجالية حفاظا على السلم الاهلي وخصوصا لمرور المنطقة في صراع خطير بين الولايات المتحدة وايران".

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وقالت عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان، بسمة محمد

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