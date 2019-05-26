خاص| نائب عن الفتح: اطراف تحاول قرع طبول الحرب بين ايران واميركا

2019/05/26 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خاص

بين النائب عن تحالف الفتح وليد السهلاني ، اليوم الاحد ، ان هناك اطراف تحاول ان تقرع طبول الحرب بين الجمهورية الاسلامية في ايران والادارة الاميركية .

وذكر السهلاني في تصريح خاص لـ “الاتجاه برس” ، ان “اكثر المتضررين من الحرب هي المنطقة بصورة عامة والعراق بصورة خاصة كما ان القوى السياسية العراقية تسعى بكل ما عندها من طاقة على تهدئة الاوضاع وخلق صورة فيها نوع من الموائمة بين اطراف النزاع ” .

واضاف “كما قال رئيس تحالف الفتح الحاج هادي العامري نعتقد ان الجمهورية الاسلامية في ايران لارغبة لها بالحرب وكذلك الارادة الاميركية ليس لها رغبة ايضا وانما هناك اطراف تحاول ان تشعل فتيل الازمة بشكل او باخر من اجل ان تستفيد تلك الاطراف من هذا المناخ المتوتر “.

واوضح ان “دور العراق محوري الذي تجرع ويلات الحروب والسياسة التي مارستها قوى الاستكبار العالمي في الحصار” ، منوها ان “حصار الشعوب سياسة غير مجدية ” ، موضحا “الحرب التي يراد لها ان تقع تحرق الاخضر واليابس”.

ولفت الى ان “ضريبة الحرب قاسية جدا لايمكن ان نستوعبها وبالتالي ندعو اطراف الخلاف للتهدئة وحل الامور بالطرق الدبلوماسية”

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