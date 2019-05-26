رصد باندا نادرة في إحدى غابات الصين

2019/05/26 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة نشرت محمية وولونغ الطبيعية الصينية في مقاطعة سيتشوان أول صورة في العالم لحيوان الباندا الكبيرة البرصاء موجودة في البرية.سجلت كاميرا أوتوماتيكية مثبتة في غابة على ارتفاع حوالي 2000 متر فوق مستوى سطح البحر صورة لباندا تمشي عبر الغابة في أبريل/نيسان، كما يظهر في الصورة، ليس لديها بقع سوداء، وعيناها حمراء، “تشاينا مورنينغ […]

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