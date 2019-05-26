المباشرة باعمار جسر سنحاريب و نصب روافد الجانب الايمن له في ايسر الموصل

2019/05/26 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت الشركة المنفذة لإعمار جسر سنحاريب على نهر الخوصر في الموصل بأعمال نصب الروافد للجانب الايمن للجسر بعد الانتهاء من تكسير الفضاء المتضرر وتصنيع.الروافد مسبقا”.وقال مدير الشركة المنفذة المهندس حسيب الدليمي للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان”الكواد الهندسية باشرت اعمالها بتصليح جسر سنحاريب الواقع بايسر الموصل بعد خروج اجزاء كبيرة منه من الخدمة […]

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