محافظ ذي قار مطلوب للاستجواب امام مجلس المحافظة

2019/05/26 | 19:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امهل مجلس محافظة ذي قار المحافظ يحيى الناصري مدة اسبوعين للاجابة على 26 ملفاً تتعلق بشبهات فساد ونقص الخدمات وهدر المال العام.

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