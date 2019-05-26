الاتحاد الوطني الكردستاني : لسنا مسؤولين عن اعتقال شاسوار عبد الواحد

2019/05/26 | 19:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى الاتحاد الوطني الكردستاني مسؤوليته عن اعتقال رئيس حراك ( الجيل الجديد ) شاسوار عبد الواحد.

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