محافظ صلاح الدين يتفقد سايلو العلم

2019/05/26 | 19:43

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تفقد محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل ، سايلو

العلم واطلع على الاستعدادات الجارية لتسويق وخزن الحنطة

وذكر بيان لمكتب المحافظ انه استمع خلال لقاءه جمعا من المسوقين الى

المشاكل التي يواجهونها في السايلو , ومنها قلة العاملين فيه مما

يضطرهم للانتظار اوقات طويلة جدا في ظروف مناخية صعبة , ووجه

الدكتور المهندس عمار جبر خليل ادارة السايلو بالعمل على تخفيف

الاجراءات , مؤكدا انه سيتواصل مع وزير التجارة من اجل وضع الحلول

العاجلة لهذا الموضوع بالشكل الذي يسهل عملية تسلم المحاصيل من جهة

وتسديد مستحقات المسوقين من جهة اخرى .

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