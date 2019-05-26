2019/05/26 | 19:43

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بالوثيقة ..



تكليف الجبوري برئاسة جامعة القادسية وكالة وإنهاء مهام الطريحي

الاحد

26

ايار

2019 :

07:10 pm

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قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور قصي السهيل إنهاء

تكليف أ.د.فردوس عباس الطريحي من مهام منصب رئيس جامعة القادسية وكالة

وتعاد إلى مكان عملها السابق كتدريسية ، وإنهاء تكليف أ.د.



كاظم جبر

جخيم الجبوري من مهام منصب عميد كلية التربية / بنات جامعة القادسية

ويكلف بمنصب رئيس الجامعة أعلاه لمدة 3 أشهر على ألا يترتب على ذلك

إستحقاق راتب ومخصصات الأصيل ..

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