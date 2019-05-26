بعد ساعات من اعلانه.. السجناء الكورد في تركيا يستجيبون لاوجلان

2019/05/26 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أنهى آلاف السجناء الكورد في تركيا إضرابهم عن الطعام الذي كانوا ينفذونه للاحتجاج على ظروف اعتقال الزعيم الكوردي البارز عبد الله أوجلان استجابة لدعوة أصدرها بهذا الشأن، وفق ما أفاد ممثل عنهم الأحد.ونقلت وكالة الأنباء الكوردية "إيه إن أف" عن دينيز كايا قوله في بيان "بعد الدعوة (...) سننهي إضرابنا عن الطعام".وطالب أوجلان، أحد مؤسسي حزب العمال الكوردستاني المحظور، السجناء الكورد في تركيا الأحد بإنهاء إضرابهم عن الطعام.ورفعت الحكومة التركية الحظر المفروض على زيارات المحامين إلى سجن موجود بإحدى الجزر حيث يقضي أوجلان عقوبة السجن مدى الحياة.وشارك ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص في الإضراب عن الطعام في حوالي 90 سجنا.وفي رسالة نشرها محاموه بعد زيارتهم له للمرة الثانية هذا الشهر، شكر أوجلان المضربين عن الطعام على دعمهم وقال إنه يتوقع منهم إنهاء الاحتجاج.واعتقل أوجلان، زعيم حزب العمال الكوردستاني عام 1999.وعادة ما يرفض المضربون عن الطعام في تركيا تناول الطعام، لكنهم يتناولون الفيتامينات ومحاليل الملح والسكر التي تبقيهم على قيد الحياة.

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