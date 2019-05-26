رئيس بايرن ميونخ ينصح بواتينغ بالرحيل

2019/05/26 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قدم أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني نصيحة لقلب دفاع الفريق البافاري جيروم بواتينغ بالبحث عن ناد جديد.ولم يشارك بواتينغ في احتفالات فريقه الذي توج بلقب مسابقة كأس ألمانيا بعد فوزه على لايبزيغ 3-0 في المباراة النهائية على أرضية الملعب الأولمبي في برلين السبت، حيث توجه مباشرة إلى غرف الملابس.وقال […]

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