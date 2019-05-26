2019/05/26 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن منظمته تتصرف كوسيط محايد في اليمن، بعد اتهامات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مبعوث المنظمة الاممية إلى بلاده مارتن غريفيث بالانحياز للمتمرّدين الحوثيين.وقال غوتيريش في رسالة إلى هادي اطلعت عليها وكالة فرانس برس الأحد أنه وغريفيث يأخذان “المخاوف المشروعة”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمين العام للأمم المتحدة يرفض اتهامات الرئيس اليمني لمبعوثه بالانحياز وكالة خطوة برس.

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