عضو بالأمن البرلمانية يطالب بتكثيف الجهود لملاحقة المتورطين بحرق الأراضي الزراعية

2019/05/26 | 20:19

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بغداد اليوم _ بغداد

طالب عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية مهدي تقي الآمرلي، اليوم الأحد، الأجهزة الأمنية بتكثيف الجهد الاستخباري لملاحقة المتورطيم بحرق الحقول الزراعية في محافظة صلاح الدين.

بغداد اليوم- بغداد

طالبت الجبهة التركمانية العراقية، الاحد (26 أيار 2019)، بعدم جعل المناطق المتنازع عليها "صفقة" بين بغداد وحكومة إقليم كردستان.

وقالت الجبهة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "مواد الدستور التي كتب في غفلة من الزم

بغداد اليوم _ بغداد

عد الحزب الاسلامي العراقي، اليوم الأحد، أن تفجير ناحية ربيعة بمحافظة نينوى، وحرائق الحقول الزراعية في مختلف المحافظات، وجهان لـ"للارهاب الذي يخطط لتدمير العراق"، فيما تساءل عن موقف الحكومة "مما يجري".

بغداد اليوم - بغداد

دعت لجنة النزاهة النيابية، الأحد، 26 أيار، 2019، المجلس الاعلى لمكافحة الفساد والقضاء العراقي الى ضرورة الاسراع في استلام محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم المحتجز في لبنان من قبل شرطة الانتربول.

وقال عضو اللجنة ح

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