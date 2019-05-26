2019/05/26 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أنهى آلاف المعتقلين الاكراد في سجون تركيا حركة اضراب عن الطعام مستمرة منذ أشهر وذلك تلبية لدعوة القائد التاريخي لحركة التمرد الكردي عبد الله اوجلان الاحد، بعد الغاء منعه من مقابلة محاميه الاسبوع الماضي.وقال دنيز كايا في بيان نقلته وكالة انباء قريبة من حزب العمال الكردستاني “نوقف اضرابات الجوع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص آلاف المعتقلين الاكراد قي تركيا ينهون اضرابا عن الطعام بطلب من اوجلان وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آلاف المعتقلين الاكراد قي تركيا ينهون اضرابا عن الطعام بطلب من اوجلان) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آلاف المعتقلين الاكراد قي تركيا ينهون اضرابا عن الطعام بطلب من اوجلان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).