2019/05/26 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن اعلام المديرية العامة لحماية المنشآت والشخصيات، اليوم الاحد، عن القبض على متهم بجريمة سرقة من مواطن وسط بغداد.وقال الاعلام في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “استنجد احد المواطنين بعناصر حماية مجمع مدينة الطب اثر تعرضه الى حادث سرقة”.واضاف “على الفور من تلقي البلاغ تم الرجوع الى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهم بالسرقة وسط بغداد وكالة خطوة برس.

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