برلمان كردستان ينتخب رئيسا للاقليم الثلاثاء المقبل

2019/05/26 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت رئاسة برلمان كردستان، عقد جلسة انتخاب رئيس الاقليم ، يوم الثلاثاء المقبل.وقالت رئاسة برلمان كردستان في دعوة وجهتها الى اعضاء برلمان الاقليم بحسب موقع الاتحاد الوطني الكردستاني : وفقا لاحكام الفقرة الثالثة من المادة 18 من النظام الداخلي لبرلمان كردستان قررنا دعوة جميع اعضاء البرلمان الى الجلسة رقم 6 الاعتيادية للسنة الاولى من […]

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