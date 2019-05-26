بالوثيقة.. سحب يد مدير تربية محافظة الديوانية

2019/05/26 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر محافظ الديوانية سامي الحسناوي، اليوم الأحد، سحب يد مدير تربية المحافظة وكالة علاء مطلوب كوشان، فيما وجه بالتحقيق في "مخالفات بحقه".

وأظهرت وثيقة رسمية تحمل

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