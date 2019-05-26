اليمن .. سلاح الجو المسير يستهدف مرابض للطائرات السعودية بمطار نجران

2019/05/26 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مصدر في سلاح الجو اليمني المسير أن العملية نفذت بعد رصد استخباراتي دقيق، مؤكدا إصابة الهدف بدقة عالية.هذا ولم يرد تأكيد من الرياض أو التحالف العربي الذي تقوده السعودية ..وتعد الضربة الثالثة للمنشآت الحيوية السعودية بعد استهداف مطار نجران ومضختي النفط في مدينة ينبع.وكان المجلس السياسي لأنصار الله توعد بتصعيد الضربات ضد السعودية في حال صعدت من وتيرة قصفها للمدن والمناطق السكنية. انتهى.ص.هـ.ح.

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