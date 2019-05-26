2019/05/26 | 20:36

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قوات الاحتلال الصهيوني تحاصر المصلين الصائمين في المصلى القبلي بالمسجد

العالم الاسلامي فلسطين

قوات الاحتلال الصهيوني تحاصر المصلين الصائمين في المصلى القبلي بالمسجد

الأحد 26 مايو 2019 - 19:18

المسجد الأقصى

حاصرت قوات الاحتلال الصهيوني صباح اليوم المصلين الصائمين في المصلى القبلي بالمسجد الأقصى المبارك لتأمين اقتحامات المستوطنين والسياح إلى المسجد.

وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية، أن شرطة الاحتلال فتحت باب المغاربة والذي تسيطر على مفاتيحه منذ احتلالها مدينة القدس، وسمحت للمستوطنين والسياح باقتحام الأقصى هذا وتعالت أصوات الصائمين بالتكبيرات خلال اقتحامات المستوطنين للأقصى رفضا لاقتحامه واستباحته في هذه الأيام الفضيلة.

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