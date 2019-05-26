قيادة الفرات الأوسط للحشد تعلن الجهوزية لإحياء ذكرى استشهاد الامام علي (ع) 

2019/05/26 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات الفرات الاوسط للحشد الشعبي، الاحد، عن اكمال استعداداتها الخاصة بذكرى استشهاد الامام علي ابن ابي طالب (ع) في النجف الاشرف.وقال قائد العمليات علي الحمداني في تصريح لموقعنا، ان "خطة الحشد الشعبي لاحياء ذكرى استشهاد الامام علي (ع) جاهزة وستكون قواطع المسؤولية هي تامين الصحراء والساتر الامامي لمدينة النجف"، مبينا ان "تأمين مدينة ...

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