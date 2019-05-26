2019/05/26 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت مديرية المالية العامة في هيئة الحشد الشعبي، الاحد، بتوطين رواتب منتسبي مديرية المدفعية بالحشد.وذكر موفدنا، ان كوادر المديرية المالية شرعت اليوم بعملية توطين رواتب المنتسبين في مديرية المدفعية، مبينا ان هذه العملية تقترب من الانجاز الكامل.وكانت مديرية المالية العامة في هيئة الحشد الشعبي أعلنت في 6 آيار 2019 عن جمع بيانات 110 ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. المباشرة بتوطين رواتب منتسبي مديرية المدفعية بالحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. المباشرة بتوطين رواتب منتسبي مديرية المدفعية بالحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحشد الشعبي).