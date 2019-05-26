انفجار خارج مدينة الموصل يقطع الارزاق بداخل المدينة

2019/05/26 | 20:36

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نينوى

مديرية شرطة نينوى تقوم بغلق جميع الشوارع بمدينة الموصل تحسبا لأي انفجار بعد انفجار قرية عوينات بقضاء بعاج ومنع دخول العجلات إلى الأسواق الشعبية واقتصرت الحركةالسير على الأقدام

وقال محمد جاسم مواطن من أهالى منطقة الكرامة أن" غلق الطريق عاد من جديد كما كان قبل عام ٢٠١٤ عندما كان تنظيم داعش يقوم بقتل شخص أو تفجير عبوة تقوم القوات الأمنية بغلق جميع أحياء المدينة"

وأضاف جاسم "اليوم شرطة نينوى تقوم بغلق عدد من شوارع مدينة الموصل علما الإنفجار لم يقع بالمدينة وقطع ارزاق الناس خاصة مع حركة السوق الان مع قرب حلول عيد الفطر"

وانتشار القوات الأمنية في الشوارع ايضا نقاط تفتيش وانباء عن اعتقال مشتبهين وتدقيق امني

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