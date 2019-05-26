هيأة المنافذ: ضبط 106 حاويات تسببت هدرا بالمال العام في ميناء ام قصر

2019/05/26 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، من ضبط 106 حاويات مخالفة للضوابط تسببت هدرا بالمال العام في ميناء ام قصر الشمالي.مشيرة الى ان عملية الضبط تمت بناء على معلومات واردة للمنفذ من قبل رئيس الهيأة

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