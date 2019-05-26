الكعبي يعزي الشعب العراقي بذكرى استشهاد الامام علي

2019/05/26 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزى النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الأحد، الشعب العراقي والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي بن ابي طالب عليه السلام

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