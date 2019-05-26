بظاهرة فلكية ..ظل الكعبة سيختفي ظهر الثلاثاء المقبل

2019/05/26 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الباحث الفلكي محمد رضا العصفور، إن الشمس ستتعامد فوق الكعبة المشرفة الثلاثاء المقبل، وستكون الشمس مرتفعة بمقدار 90 درجة عن أفق مكة المكرمة ليختفي ظل الكعبة لحظة رفع أذان الظهر.وأضاف العصفور / حسب موقع اخبار الخليج/ أنه يستفاد من هذه الظاهرة لتحديد اتجاه القبلة بشكل دقيق من أي مكان حول العالم وذلك بنصب […]

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