2019/05/26 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس تستعد الصين لفترة صعبة يغلب عليها تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة إذ تلهب السلطات المشاعر الوطنية بأفلام عن الحرب الكورية وأغنية انتشرت بشكل واسع عن النزاع التجاري ومقالات تندد بواشنطن.وتحول النزاع التجاري إلى حرب كلامية منذ أدرج الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجموعة هواوي للاتصالات على القائمة السوداء الأسبوع الماضي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصين تتهيأ لحرب تجارية طويلة مع الولايات المتحدة وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين تتهيأ لحرب تجارية طويلة مع الولايات المتحدة) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين تتهيأ لحرب تجارية طويلة مع الولايات المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).