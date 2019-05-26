2019/05/26 | 20:45

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بالصور ..



توافد مليوني الى مرقد أمير المؤمنين (ع) لاحياء ذكرى شهادته

الاحد

26

ايار

2019 :

08:37 pm

12

شهدت الأرجاء المباركة لمرقد أمير المؤمنين "عليه السلام" والشوارع

الرئيسية المؤدية إلى ضريحه المطهر توافد مليوني مبكر للزائرين غصت

بهم أرجاء مدينة النجف الأشرف وهم يزحفون لإحياء ذكرى شهادته (صلوات

الله وسلامه عليه ) .وباشرت الأقسام العاملة في العتبة العلوية المقدسة يساندهم أكثر من

1400 متطوع بتقديم خدمات الضيافة لأكثر من 15 ألف وجبة إفطار ، وتهيئة

وسائل النقل والخدمات الأمنية واللوجستية والصحية والطبية لأدائهم

مراسم الزيارة بيسر وسهولة.

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