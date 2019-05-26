2019/05/26 | 20:45

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مدرب انتر ميلان السابق يوقع عقدا لتدريب استقلال ايران

الاحد

26

ايار

2019 :

08:24 pm

23

اعلن التلفزيون الإيراني ان المدرب السابق لفريق

انترميلان الإيطالي أندريا ستراماتشوني يوقع عقدا لتدريب فريق

استقلال طهران

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