التعادل الايجابي يحسم مواجهة الكهرباء والميناء في ممتاز الكرة

2019/05/26 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص حسم التعادل الايجابي بهدف لمثله، مباراة الكهرباء امام الميناء، التي احتضنها ملعب التاجي في إطار الاسبوع العاشر من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.وسجل حسن عاشور هدف الكهرباء في الدقيقة 12، قبل ان يعدل محمد شوكان النتجية في الدقيقة 55 من عمر اللقاء، لتنتهي المباراة بهدف لمثله.وبهذا التعادل بلغ الكهرباء، […]

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