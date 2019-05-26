2019/05/26 | 20:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدرب المنتخب الوطني ستريشكو كاتانيتش، عن قائمة اسود الرافدين التي ستواجه منتخب تونس خلال شهر حزيران المقبل.وسيخوض المنتخب الوطني مباراة ودية امام مضيفه تونس في السابع من شهر حزيران المقبل، حيث كان من المفترض ان يخوض مباراة اخرى امام ليبيا، لكن اتحاد الاخير اعتذر عن خوض اللقاء بسبب الاوضاع الامنية في بلاده.كاتانيتش

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قائمة المنتخب العراقي لمواجهة تونس الودية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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