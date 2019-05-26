2019/05/26 | 20:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلقت الجزائر منتصف الليلة الماضية باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في الـ4 من تموز المقبل لعدم تقدم أي من المرشحين بالأوراق اللازمة.وفي هذا الإطار ..أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية أنه حتى يوم الخميس الماضي سحب 77 مرشحا محتملا استمارات ترشحهم بينهم ممثلو ثلاثة أحزاب مهمة في الجزائر.الى ذلك ..لمحت الإذاعة الرسمية الجزائرية،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجزائر:إغلاق باب الترشح لانتخابات الرئاسة لعدم وجود مرشحين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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