2019/05/26 | 20:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب: زيارة ظريف جزء من حراك اقليمي لاحتواء الازمة بين طهران وواشنطن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/26 | 20:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: زيارة ظريف جزء من حراك اقليمي لاحتواء الازمة بين طهران وواشنطن) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: زيارة ظريف جزء من حراك اقليمي لاحتواء الازمة بين طهران وواشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).