2019/05/26 | 20:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- التقى رئيس تحالف الاصلاح والاعمار، عمار الحكيم، اليوم الاحد، وزير الخارجية الايرانية، محمد جواد ظريف، عقب قيام الاخير بزيارة رئيس تحالف الفتح، هادي العامري.وقال بيان لمكتب الحكيم تلقت /SNG/،نسخة منه، ان الطرفان “بحثا طبيعة التعاون بين البلدين، وكيفية تفعيل التوافقات التي عقدت سابقا، واهمية تدعيم العلاقات على اساس المصالح المشتركة في المجالات السياسية ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم يبحث مع ظريف طبيعة التعاون بين البلدين) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم يبحث مع ظريف طبيعة التعاون بين البلدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).