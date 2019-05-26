2019/05/26 | 20:47

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المنافذ: ضبط 106 حاويات تسببت هدراً في المال العام بميناء أم قصر

تأریخ التحریر: : 2019/5/26 20:17

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