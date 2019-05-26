الإمارات.. مركز الفلك الدولي يحدد أول أيام عيد الفطر

2019/05/26 | 20:50

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بغداد اليوم - متابعة

أفاد مركز الفلك الدولي ومقره في الإمارات، بأن الأربعاء 5 يونيو سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك،...





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