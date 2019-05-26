هادي العامري لظريف:العراق سيبذل اقصى ما بوسعه لانهاء التوتر في المنطقة

2019/05/26 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري خلال لقائه وزير خارجية ايران محمد جواد ظريف، الاحد، ان العراق سيبذل اقصى ما بوسعه لانهاء التوتر في المنطقة.وقال مكتب العامري في بيان تلقته وكالة صدى , إن “الجانبين ناقشا خلال لقائهما عمق العلاقة الستراتيجية والمصالح المشتركة بين البلدين”.ونقل المكتب عن العامري قوله، ان “العراق سيبذل اقصى

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