ضبط 106 حاويات تسببت هدرا في المال العام في ميناء ام قصر

2019/05/26 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، من ضبط 106 حاوية مخالفة للضوابط تسببت هدرا بالمال العام في ميناء ام قصر الشمالي.وذكر بيان للهيئة بناء على المعلومات الواردة للمنفذ تم تنفيذ واجبا مشتركا بين ضابط قسم شعبة البحث والتحري وامر قوة الحماية ومحققي هيئة النزاهة في البصرة..حيث تم ضبط “١٠٦ حاويات حجم ٢٠ قدما مفرغة […]

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