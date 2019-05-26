2019/05/26 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس حصل تطبيق غوغل ديو لمحادثات الفيديو على دعم مكالمات الفيديو الجماعية حتى ثمانية أشخاص، وأصبحت الميزة الجديدة متاحة للجميع على نظامي التشغيل آي أو إس وأندرويد.ورغم أن مكالمات الفيديو الجماعية لثمانية أشخاص تعتبر إضافة جيدة، فإنها أقل بكثير مما يتيحه مثلا تطبيق آبل فايس تايم الذي يوفر مكالمات فيديو

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غوغل تبدأ بدعم مكالمات الفيديو الجماعية بتطبيق ديو وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غوغل تبدأ بدعم مكالمات الفيديو الجماعية بتطبيق ديو) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غوغل تبدأ بدعم مكالمات الفيديو الجماعية بتطبيق ديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).