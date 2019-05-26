سريلانكا:توقيف 100 شخص بمداهمات تستهدف متطرفين

2019/05/26 | 20:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤولون سيريلانكيون أن الشرطة اعتقلت نحو 100 مشتبه به خلال عمليات مداهمة استمرت 4 أيام بحثا عن أنصار جماعة متطرفة متهمة بالوقوف وراء اعتداءات الفصح التي أودت بحياة 258 شخصا.وأشار مسؤول عسكري رفيع، أن القوات الأمنية نشرت 3 آلاف جندي في العاصمة ومحيطها وفي بلدات أخرى رئيسية، ونفذت عمليات تمشيط بدأتها الخميس الماضي.

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