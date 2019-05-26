الدولار يتراجع أمام الجنيه المصري

2019/05/26 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تراجعت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الأحد في البنوك.وسجل أقل سعر في بنوك “التجاري الدولي CIB”، “كريدي أغريكول”، “عودة”، “قناة السويس”، و”المصرف المتحد”، عند مستوى 16.80 جنيه للشراء، و16.90 جنيه للبيع.ويسجل السعر المعلن من البنك المركزي 16.79 جنيه للشراء و16.91 جنيه للبيع.وبحسب بيانات البنك المركزي فقد […]

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