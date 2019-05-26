نائب ينفي ما تداولته وسيلة إعلامية من اعتقاله في جرف النصر أثناء تسنمه وزارة الداخلية

2019/05/26 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- دعا النائب محمد سالم الغبان إحدى وسائل الإعلام الى تعديل ما صرح به النائب السابق أحمد المساري من اعتقاله في جرف النصر أثناء تسلمه وزارة الداخلية.وقال الغبان في بيان، تلقت /SNG/،نسخة منه، “إن الأمر لم يحصل بتاتا وأن ما جاء على لسان المساري عارٍ الصحة”.وأضاف، “أن مثل هذه التصريحات تمثل توهينا لرمزية ...

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